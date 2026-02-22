Fedez a Sanremo 2026 tutto è cambiato | I periodi bui diventano i nostri ricordi più preziosi

Fedez ritorna a Sanremo 2026, dopo aver iniziato la sua carriera musicale e aver affrontato momenti difficili. La causa di questa partecipazione risiede nella voglia di condividere nuove emozioni con il pubblico e di superare le sfide passate. Quest’anno, il rapper di Rozzano si presenta con il brano “Male necessario” in coppia con Marco Masini, portando un messaggio di rinascita. La sua esibizione si svolgerà nell’Ariston con un pubblico più grande rispetto alle passate edizioni.

Milano – Per Fedez è la terza volta al Festiva l. Ma – si sa – ogni Sanremo ha la sua storia. Il rapper di Rozzano, in gara quest’anno insieme a Marco Masini (dopo l’incontro in musica della serata delle cover della scorsa edizione), porterà all’Ariston “ Male necessario ”. Questa volta Fedez arriva al Festival in maniera completamente diversa rispetto al 2025. Se l’anno scorso il Leit Motiv era “ io e la mia penna contro il resto mondo ”, questa volta l’artista 36enne arriva all’Ariston con diverse consapevolezze. E una maggiore serenità. L'anno scorso tutto sembrava sfuggirmi di mano ma mi bastavano le mie parole e la musica "Non tutto è sotto il nostro controllo”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Teatro Sannazaro, il dolore dei gestori: «Tutto in fumo, i nostri ricordi non torneranno più»Il teatro Sannazaro è stato colpito da un incendio che ha distrutto gran parte della struttura, causando enormi danni ai gestori.

Da Andrea Delogu a Madonna, da Fedez a Can Yaman: tutto quello che (si dice) succederà a Sanremo 2026Prima dell’inizio del Festival di Sanremo 2026, si susseguono le indiscrezioni su artisti, collaborazioni e possibili ospiti.

A Sanremo 2026 in duetto con Fedez Marco Masini commenta le indiscrezioni

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Sanremo 2026, Fedez e Marco Masini con Male necessario. Il testo; Sanremo 2026, tra retroscena e colpi di scena: Fedez pronto alla bomba personale, Belén pronta a sorprendere e la Rai che blinda loghi e stylist; Male necessario di Fedez & Masini – Il testo e il significato della canzone di Sanremo 2026; Fedez e Marco Masini a Sanremo 2026 con Male necessario: testo e significato.

Fedez scalda i fan per Sanremo 2026 ricordando l'anno scorso, tra le rivelazioni di Corona e il successo di Battito: Ci vediamo all'AristonCon un lungo messaggio social il rapper dà l'appuntamento ai fan per il prossimo Festival, ricordando la complicata situazione e il successo inaspettato dell'anno scorso ... libero.it

Sanremo 2026, Fedez e Masini tra i favoriti con 'Male Necessario': testo e significato del branoIl duo artistico, nato lo scorso anno al Festival, debutta in gara insieme con un pezzo che parla di dolore e resilienza. libero.it

Fedez si prepara a tornare al Festival di Sanremo con una consapevolezza diversa. Non solo un ritorno, ma un nuovo inizio. È tutto pronto. In studio, i figli hanno ascoltato la canzone e gli hanno consegnato i loro disegnini come portafortuna: un gesto sempl - facebook.com facebook

Fedez, non so cosa succederà a Sanremo ma non vedo l'ora che succeda. L'anno scorso tutto sembrava sfuggirmi di mano ma mi bastavano le mie parole e la musica #ANSA x.com