Teatro Sannazaro il dolore dei gestori | Tutto in fumo i nostri ricordi non torneranno più
Il teatro Sannazaro è stato colpito da un incendio che ha distrutto gran parte della struttura, causando enormi danni ai gestori. Salvatore Vanorio, marito di Lara Sansone, ha scritto un lungo messaggio sui social per condividere la sofferenza di perdere anni di lavoro e ricordi, tra le lacrime e l’amarezza. La scena si presenta devastata, con muri anneriti e sedie abbandonate. La perdita di questo luogo simbolo si fa sentire profondamente nella comunità locale.
Un lunghissimo post per raccontare il loro dramma. Salvatore Vanorio, marito di Lara Sansone, si affida ai canali social per descrivere cosa stanno provando in queste ore. I due così sciolgono il silenzio, interrotto solo a tratti, dopo giorni di lutto per lo shock causato dall'incendio del teatro Sannazaro. Il testo inizia raccontando la storia che lega la famiglia della Sansone al palco di via Chiaia: «Luisa Conte, insieme a suo marito Nino Veglia, lo prese in fitto nel 1969, quando era ormai diventato un cinema porno e versava in uno stato di completo abbandono: non c'erano più i palchetti, il palcoscenico era distrutto, la cupola e l'arco scenico erano malconci, per non parlare del resto.
