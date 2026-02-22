Famiglia nel bosco sindaco | 7.500 euro mese per ospitare bimbi e madre

Il sindaco di Palmoli spiega che il Comune non ha ricevuto ancora nessuna richiesta ufficiale per il progetto di sistemazione della famiglia nel bosco, nonostante il capanno sia ancora in condizioni precarie. La famiglia, composta da madre e tre figli, vive senza elettricità, servizi igienici e riscaldamento. Il sindaco ha confermato che si valuta di offrire 7.500 euro al mese per ospitarli, ma i lavori di ristrutturazione non sono ancora iniziati. La questione resta aperta.

“Nessun progetto è stato presentato al Comune per l’approvazione”. Lo ha dichiarato oggi a LaPresse il sindaco di Palmoli, Giuseppe Rosario Masciulli, confermando che i lavori di ristrutturazione non sono ancora partiti nel nel capanno che in un bosco accoglieva Nathan Trevillon e Catherine Birmingham con i tre figli, due gemelli di 6 anni e una bimba di 8, che vivevano senza elettricità, senza servizi igienici e senza riscaldamento a metano o elettrico, e con una istruzione familiare fornita ai piccoli dalla madre. Per queste ragioni è stata sospesa la responsabilità genitoriale alla coppia e il 20 novembre scorso i piccoli sono stati allontanati dai genitori, ospitati in una casa-famiglia a Vasto (Chieti). 🔗 Leggi su Lapresse.it

Famiglia nel bosco, ai bimbi tolta anche la madre? Indiscrezioni atrociSono emerse indiscrezioni riguardanti la famiglia nel bosco, sollevando preoccupazioni sulla possibile separazione dei tre bambini dalla madre.

Famiglia nel bosco, altro caso ad Arezzo: bimbi strappati ai genitori da un mese e mezzo

