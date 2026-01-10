Famiglia nel bosco ai bimbi tolta anche la madre? Indiscrezioni atroci
Sono emerse indiscrezioni riguardanti la famiglia nel bosco, sollevando preoccupazioni sulla possibile separazione dei tre bambini dalla madre. La permanenza di Catherine in una casa protetta di Vasto è in discussione, a causa di tensioni con gli assistenti sociali. Se questa decisione venisse confermata, i bambini potrebbero essere affidati esclusivamente alla struttura, lasciando aperti molti interrogativi sul loro futuro.
I tre bambini della famiglia nel bosco rischiano ora di restare in comunità anche senza la madre. La permanenza di Catherine nella casa protetta di Vasto, infatti, è ritenuta sempre più problematica dagli operatori e, a causa dei continui dissidi con gli assistenti sociali, si valuta un suo possibile allontanamento, con i piccoli affidati esclusivamente alla struttura. Se così fosse, per la famiglia nel bosco, sarebbe un altro colpo drammatico, un altro trauma che difficile da accettare. A raccontarlo è Il Messaggero, che dà conto anche dell’appello della donna: "Sto male e stanno male i miei figli. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
