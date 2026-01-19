La questione delle partecipate comunali resta al centro del dibattito politico, con la Corte dei Conti che ha evidenziato irregolarità e la richiesta di chiarimenti ancora inevasa. Fdi propone di rinviare l’approvazione del bilancio e del Documento Unico di Programmazione (Dup) fino a quando non saranno chiariti tutti gli aspetti. La situazione evidenzia la complessità e l’importanza di un’analisi approfondita delle società partecipate.

Non si placa la bufera sulle società partecipate, dopo i rilievi della Corte dei Conti che la giunta non ha però portato all’attenzione del Consiglio comunale. La questione porta infatti Fratelli d’Italia a chiedere il rinvio dell’approvazione del bilancio: "Alla luce di quanto accertato in queste ore, Fratelli d’Italia ritiene impossibile e irresponsabile procedere all’approvazione del Bilancio e della Nota di aggiornamento al Dup senza aver prima chiarito pubblicamente e formalmente il contenuto dei rilievi della Corte dei Conti sulle società partecipate", si legge nella nota firmata dal Consigliere regionale Alessandro Aragona e dal capogruppo reggiano Cristian Paglialonga. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ancora Caos sulle partecipate. Fdi: "Bilancio e Dup da rimandare. Prima ci vogliono chiarimenti"

Il sistema di tariffazione puntuale e l’applicazione dell’Iva sulla Tari stanno suscitando incertezza tra i condomini. In alcune realtà, persistono ancora cassonetti e l’aliquota Iva al 10% sembra essere stata adottata senza una previsione chiara. Soresi di Fdi richiede quindi chiarimenti ufficiali per comprendere le motivazioni e le modalità di questa applicazione, al fine di garantire trasparenza e corretta gestione delle tariffe.

La Banca centrale europea ha respinto nuovamente l’emendamento di Fratelli d’Italia sulla gestione delle riserve d’oro di Bankitalia, proseguendo la tensione tra istituzioni. Il governo si trova ora al lavoro per chiarimenti e possibili modifiche, mentre la questione delle riserve d’oro si fa sempre più intricata, evidenziando le divergenze tra le parti coinvolte.

