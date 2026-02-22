Dumfries torna in gruppo | buone notizie per l' Inter Calhanoglu resta un dubbio

Dumfries torna ad allenarsi con il gruppo, portando sollievo ai tifosi dell'Inter, dopo settimane di assenza causate da un infortunio muscolare. L'esterno olandese si è aggregato ai compagni durante l’allenamento, mentre Calhanoglu continua a lavorare a parte per un lieve affaticamento. La situazione dei due giocatori influenzerà le scelte dell’allenatore per la partita di domenica, mentre lo staff sanitario monitora attentamente i progressi.

Nel quartier generale di Appiano Gentile, l'attenzione è rivolta al recupero delle pedine chiave in vista delle prossime sfide di stagione. Le indicazioni emerse dall'allenamento odierno sottolineano segnali concreti di miglioramento e confermano linee guida precise per mantenere competitività e intensità nelle prossime settimane. denzel dumfries è rientrato a pieno regime, partecipando all'intera sessione di lavoro al fianco dei compagni. La condizione atletica mostra progressi evidenti e la presenza del laterale olandese rappresenta una risorsa di grande spessore per la fase offensiva, offrendo ampiezza sulla fascia e potenziali cross destinati agli sviluppi offensivi.

Inter, Dumfries è tornato in gruppo: ottime notizie per Chivu! Mentre Calhanoglu…Aggiornamenti dopo l'ultimo allenamento

Allenamento Inter, buone notizie per Chivu: Bonny torna in gruppo e Darmian accelera nel recupero. Le ultime

