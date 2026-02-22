Disabili procedura semplificata per il contrassegno

Perugia introduce una nuova procedura digitale per il rilascio e il rinnovo del contrassegno europeo per disabili, dopo che la richiesta si è semplificata grazie a un sistema online. Questa novità permette a chi ha bisogno di parcheggi riservati di ottenere il documento più rapidamente, evitando file e attese. La misura mira a facilitare la vita delle persone con disabilità e delle loro famiglie, che potranno gestire tutto da casa. La piattaforma sarà disponibile da domani.

© Lanazione.it - Disabili, procedura semplificata per il contrassegno

PERUGIA – Da domani sarà attiva la nuova procedura digitale per la richiesta e il rinnovo del contrassegno europeo per persone con disabilità. Il servizio consentirà di presentare l’istanza direttamente online, attraverso il sito istituzionale del Comune di Perugia, alla pagina dedicata “Permessi ZTL – Richiesta e rinnovo del contrassegno disabili”. Procedura molto più snella e agevole. Una volta completata la domanda, il contrassegno potrà essere ritirato ad uno degli sportelli URP di Rimbocchi, Ponte San Giovanni o Ponte Felcino, selezionato dall’utente al momento della richiesta oppure anche allo stesso Ufficio Permessi. 🔗 Leggi su Lanazione.it Addio alle barriere burocratiche. Contrassegno disabili ’digitale’Il Comune di San Lazzaro di Savena ha adottato il Contrassegno Disabili digitale tramite la piattaforma Cude, il sistema europeo unificato. Leggi anche: Registro elettronico, semplificata procedura caricamento assenze da parte delle segreterie scolastiche Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Disabili, procedura semplificata per il contrassegno; Contrassegni europei per disabili: procedura semplificata e richieste online; Riforma della disabilità, sperimentazione in altre 40 province; Soldi, progetti, store e mazzette: bufera a Cisterna chiesti sei arresti. Referendum 4 dicembre: la guida semplificata per disabili intellettiviIn occasione del Referendum Costituzionale del 4 dicembre, l'Anffas ha predisposto un documento in versione facile da leggere per comprendere in cosa consiste il voto e come si fa a votare I DISABILI ... disabili.com Auto disabili IVA 4%/ Niente più documenti, solo la patente: la novitàLa Legge italiana (numero 97 e risalente al 1986), ammette l’ IVA al 4% per le auto destinate ai disabili, purché venga rispettato il limite della cilindrata e si sia conseguita la patente di guida ... ilsussidiario.net AVVISO: Attivazione procedura telematica per il rilascio/rinnovo del contrassegno di parcheggio per disabili. E' attiva la modalità telematica per la richiesta del contrassegno di parcheggio per persone con disabilità. La procedura è disponibile sul sit - facebook.com facebook