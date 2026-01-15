Addio alle barriere burocratiche Contrassegno disabili ’digitale’

Il Comune di San Lazzaro di Savena ha adottato il Contrassegno Disabili digitale tramite la piattaforma Cude, il sistema europeo unificato. Questa soluzione permette di condividere in modo semplice e sicuro le informazioni sui titolari di contrassegno invalidi, facilitando l’accesso e la verifica da parte delle amministrazioni aderenti, contribuendo a semplificare le procedure burocratiche e migliorare i servizi per le persone con disabilità.

Il Comune di San Lazzaro di Savena ha aderito alla piattaforma nazionale Cude, Contrassegno Unificato Disabili Europeo, uno strumento che consente la condivisione delle informazioni essenziali relative ai titolari di contrassegno invalidi attraverso una banca dati nazionale accessibile alle amministrazioni aderenti. Il Cude permette di semplificare in modo concreto la vita quotidiana delle persone con disabilità, favorendo una mobilità più agevole e riducendo gli adempimenti amministrativi. Tra i principali vantaggi per i cittadini che scelgono di aderire al servizio c'è la possibilità di gestire online il proprio contrassegno, segnalare smarrimenti o furti, registrare fino a due targhe dei veicoli utilizzati e accedere così alle Zone a Traffico Limitato dei Comuni che fanno parte della piattaforma senza dover comunicare ogni singolo transito.

