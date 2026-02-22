Diretta gol Serie A LIVE | Milan Parma in campo Pulisic il più pericoloso

Pulisic ha creato più occasioni per il Milan durante la sfida contro il Parma, dimostrando grande determinazione. La partita, valida per la 26esima giornata di Serie A, ha visto i rossoneri spingere con intensità, cercando di sbloccare il risultato. Il calciatore americano ha messo sotto pressione la difesa avversaria, rischiando più volte di segnare. La partita prosegue con ritmo serrato e molte azioni pericolose da entrambe le squadre.

© Calcionews24.com - Diretta gol Serie A LIVE: Milan Parma in campo, Pulisic il più pericoloso

Calciomercato Juventus: la verità su Celik a parametro zero. C’è già un accordo? Cosa c’è dietro alle voci sull’approdo del turco in bianconero Bayern Monaco, Kane nel mirino del Barcellona ma l’attaccante prende posizione! Ha svelato questo sul suo futuro. Parole importanti del tedesco Cristiano Ronaldo rivela il suo futuro: annuncio del portoghese sulla sua prossima squadra! Ecco dove vuole giocare Atalanta, Palladino risponde a Manna: «Hojlund Hien? Non c’è nulla da dire sull’episodio. Per me è un fallo chiaro ed evidente» Parma, Cherubini sicuro: «Cuesta? Convinti del suo lavoro anche quando ha avuto delle difficoltà. 🔗 Leggi su Calcionews24.com Diretta gol Serie A LIVE: Milan Parma in campoIl match tra Milan e Parma si gioca per la 26ª giornata di Serie A, dopo che il Milan ha subito una sconfitta nelle ultime tre partite. Leggi anche: Diretta Gol Serie A LIVE, in campo Lazio Bologna 0-0: si parte! Subito Orsolini pericoloso Gol PAZZESCHI che non vedremo più Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Serie A, ventiseiesima giornata: pronostici, migliori scommesse e quote; Calcio Live News: tutte le notizie di giornata in tempo reale; Serie A, Atalanta-Napoli: pronostici, migliori quote e scommesse; Da Svilar a Kean: i Fantaconsigli per la 26ª di Serie A. Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score delle partite (26^ giornata, oggi 22 febbraio 2026)Risultati Serie A, classifica: quattro big e una sfida diretta per l'Europa nel programma di domenica 22 febbraio per la 26^ giornata. ilsussidiario.net Serie A, Genoa-Torino 3-0. Alle 15 Atalanta-Napoli, in serata giocano Milan e RomaLeggi su Sky TG24 l'articolo Serie A, Genoa-Torino 3-0. Alle 15 Atalanta-Napoli, in serata giocano Milan e Roma ... tg24.sky.it MN - Il dato sulle presenze a San Siro per Milan-Parma x.com Tegola Milan poco prima del Parma: si fa male #Gabbia. Al suo posto #dewinter #milan #SempreMilan #MilanParma #SerieA - facebook.com facebook