Dimmi come dormi e ti dirò chi sei perché le posizioni contano

La posizione in cui ti addormenti non è un dettaglio casuale, ma un fattore cruciale che incide profondamente sulla qualità del tuo riposo e sulla tua salute generale. Gli studi scientifici sono concordi: adottare una postura corretta a letto non solo migliora il sonno, ma può prevenire o alleviare fastidiosi dolori muscolari, problemi alla schiena e persino disturbi respiratori. Secondo gli specialisti, le due scelte più sane per la maggior parte delle persone sono dormire sulla schiena o su un fianco. Queste posture permettono alla colonna vertebrale di mantenere un allineamento naturale, riducendo la pressione su articolazioni e muscoli, consentendo così un rilassamento totale durante la notte. 🔗 Leggi su Cultweb.it

