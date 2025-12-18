Belen Rodriguez Meglio fidanzarsi con l’albero di Natale | frecciata al vetriolo per De Martino?

Belen Rodriguez non perde occasione per catturare l’attenzione, tra scatti che fanno innamorare i suoi follower e commenti pungenti sui social. La sua ultima frecciata, “Meglio fidanzarsi con l’albero di Natale”, ha fatto scalpore, alimentando gossip e curiosità. Sempre pronta a sorprendere, la showgirl argentina mantiene vivo il suo ruolo di protagonista nel mondo dello spettacolo e dei social media.

Quando si tratta di far parlare di sé, Belen Rodriguez non si tira mai indietro: che sia uno scatto che conquista i followers o una frase tagliente pubblicata sui social, la showgirl argentina sa sempre come accendere l'attenzione. E così, nel pieno del periodo natalizio, mentre tutti sono impegnati a scegliere palline, luci e canzoni dell'anno, lei lancia una frecciatina che fa subito il giro del web: una battuta spiazzante sull'albero di Natale che ha fatto sorridere. e riflettere. Soprattutto perché la frecciata al vetriolo potrebbe non essere solo un'innocente battuta, ma avere anche un possibile destinatario.

