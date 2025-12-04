Pizza Doc Awards 2025 il 10 dicembre la premiazione al teatro Mediterraneo di Napoli

E’ in programma mercoledì 10 dicembre al teatro Mediterraneo della Mostra d’Oltremare a Napoli la cerimonia di premiazione dei “Pizza Doc Awards 2025” che celebrano le personalità più influenti e le figure di spicco nel settore della pizza. Organizzati dall’Accademia Nazionale Pizza DOC, i Pizza Doc Awards è una serata di gala durante la quale si premia l’approccio culturale, l’innovazione tecnica, il rischio imprenditoriale e la creatività comunicativa all’interno di un settore in continua evoluzione come quello della pizza. Novità di quest’anno è il Comitato Scientifico, composto da giornalisti, food creator ed esperti del settore, che anonimamente ha indicato i candidati per 5 categorie votate dal pubblico. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

