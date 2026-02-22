Dalla sicurezza all' IA e il pnrr fino alla Nuova Pescara | dalla Uil l' appello a governare le transizioni e rilanciare lo sviluppo

La Uil di Pescara evidenzia come il ritardo nell'impiego delle risorse del PNRR abbia rallentato i progetti di sviluppo locale. La crescente incidenza degli incidenti sul lavoro e le sfide dell’intelligenza artificiale rappresentano nuovi ostacoli per il territorio. Durante un'assemblea, i rappresentanti sindacali hanno chiesto di rafforzare le politiche di sicurezza e di investire in innovazione. La discussione si concentra sulle strategie per rilanciare l’economia locale.

Nei giorni scorsi l'Aurum ha ospitato l'assemblea territoriale del sindacato. Diversi i temi affrontati che vanno dai ritardi nell'uso delle risorse pnrr, all'aumento degli incidenti sul lavoro con focus anche sula fusione e le potenzialità dell'Intellingenza artificiale. Eletti i 31 delegati territoriali che parteciperanno all'assemblea regionale Dal ritardo dell’utilizzo delle risorse del pnnr alla crescita degli infortuni sul lavoro e fino alle sfide poste dall’intelligenza artificiale e la Nuova Pescara, l’assemblea territoriale della Uil Pescara ha fatto il punto sui problemi e le sfide che il territorio si trova ad affrontare, ribadendo il proprio ruolo di presidio, contrattazione e tutela. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

