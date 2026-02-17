Il Prato attraversa un momento difficile dopo il pareggio contro il Vivi Altotevere Sansepolcro, che ha peggiorato la sua posizione in classifica. La squadra fatica a trovare la giusta spinta, e le recenti prestazioni mostrano la necessità di rinnovare energia e determinazione. Con appena dieci partite rimaste, i biancazzurri devono recuperare terreno e risollevare il morale. La sfida ora è ripartire con più forza e coraggio, cercando di invertire il trend negativo.

E’ un momento davvero grigio per il Prato. Grigio come il cielo di questi giorni o come l’ultimo pareggio in casa del Vivi Altotevere Sansepolcro. Ancora una trasferta senza vittoria per i lanieri, che in questo campionato hanno strappato l’intera posta in palio fuori casa in appena tre circostanze. E’ da inizio stagione che il rendimento del Fiordaliso lontano dal Lungobisenzio stenta a decollare e il copione visto domenica scorsa è sembrato molto simile a quello di tante altre gare. Ossia con la squadra a soffrire l’aggressività e la fisicità di avversari favoriti anche dalle condizioni di campi dove, più che la tecnica, contano altre armi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Gioco, forza e coraggio da rilanciare. Lo sprint a dieci giornate dalla fine

Il Monti ha rafforzato la sua leadership in Terza Categoria, grazie alla vittoria contro una squadra di metà classifica e portando il vantaggio a sei punti sulle avversarie Cinquale e Spartak Apuane.

