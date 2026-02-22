Da Napoli a Ravenna la ruota di carro conquista la città | ecco dove mangiare la pizza da classifica mondiale

Dimenticate il solito "ripiego" del sabato sera: la pizza in Romagna è diventata una questione di classifiche mondiali, guide prestigiose e sfide tra colossi Dimenticate il solito "ripiego" del sabato sera: la pizza in Romagna è diventata una questione di classifiche mondiali, guide prestigiose e sfide tra colossi. Dalle piccole pizzerie d'asporto di provincia che finiscono sul Gambero Rosso, fino alle grandi catene artigianali che scalano le classifiche mondiali. Partiamo dalla pizzeria d’asporto, spesso non apprezzate a sufficienza e ritenute un ripiego per le serate con amici. Quelle che sfornano prodotti buoni, genuini, con un gusto che ci ricorda le pizze di quando eravamo piccoli, sono tra le più ricercate e lavorano più di una pizzeria coi tavoli da sedere. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Pizza, un business da 160 miliardi: la classifica mondiale dei consumiLa pizza rappresenta un settore globale, con un valore stimato di 160 miliardi di dollari.

Marco D’Amore: «Cinema e tv sono diversi. Guardare un film a casa è come mangiare la pizza da asporto» – L’intervistaIn questa intervista, Marco D’Amore riflette sulle differenze tra cinema e televisione, confrontando l’esperienza di guardare un film a casa con un pasto da asporto.

