La rivoluzione passa da tricopigmentazione e hair spa com' è il cambiato il mestiere del barbiere a Palermo

A Palermo, i barbieri cambiano volto. Ora molti preferiscono definirsi “consulente d’immagine” o “artista” della cura dei capelli, piuttosto che semplici barbieri. La tricopigmentazione e le hair spa entrano sempre di più nel loro lavoro quotidiano, rivoluzionando il mestiere. Il barbiere di una volta si trasforma in un professionista che offre servizi più complessi e personalizzati, rispondendo alle nuove richieste dei clienti.

Non più un semplice taglio di barba e capelli, ma un'esperienza di benessere da chi ormai si definisce un "consulente d'immagine". In che modo si è trasformata la professione? Quali sono i servizi di tendenza? Come si sono reinventati alcuni saloni per stare al passo? Dossier scatta una fotografia del settore: "Siamo come i sarti, cuciamo addosso abiti perfetti" Non chiamateli più soltanto barbieri. C’è chi ama definirsi vero e proprio “consulente d’immagine”, chi si professa “artista” della cura personale, chi invece vuole essere chiamato semplicemente “hair stylist”. Una cosa è certa: uno dei mestieri più antichi del mondo nell’ultimo decennio è profondamente cambiato.🔗 Leggi su Palermotoday.it

L'Hair Spa rappresenta un momento di cura e relax dedicato ai capelli e alla mente.

Mido, barbiere di piazza Tirana a Milano, dedica il suo lavoro alla formazione dei giovani in difficoltà, offrendo loro un'occasione di reinserimento sociale.

