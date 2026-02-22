Cuore etneo al Massimino | il Catania soffre ma vola

Il Catania ha perso terreno contro il Monopoli a causa di errori difensivi che hanno aperto la strada alle reti avversarie. I giocatori hanno combattuto con determinazione, ma la mancanza di precisione sottoporta ha compromesso il risultato finale. Le tensioni in campo sono cresciute, mentre il pubblico ha sostenuto la squadra con passione. La squadra si prepara ora a rimediare alla prossima occasione, puntando a migliorare la propria efficacia offensiva.

Non è stata bellezza pura, è stata guerra. Una battaglia di nervi, sudore e cuore sotto un sole che ha scaldato gli spalti e le anime. Al 90’+7, quando l’arbitro ha fischiato la fine, allo stadio Angelo Massimino non c’era solo sollievo: c’era gloria. Il Catania batte il Giugliano 1-0 e tiene accese le speranze di promozione. L’atmosfera: una caldaia in ebollizione, 15.917 anime stipate nel Massimino. Un muro di suono rosso e azzurro. La Tensione: Si percepiva nell’aria prima ancora del fischio d’inizio. La paura di sbagliare contro la tenacia campana. Il Clima: Una partita a scacchi, dove ogni errore poteva costare caro. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

