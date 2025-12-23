Crisafulli Faisa Cisal | Dopo una gara milionaria il Tpl fa acqua da tutte le parti Sciopero di 24 ore in Interbus Segesta Russo ed Etna Trasporti
La FAISA CISAL ha annunciato uno sciopero di 24 ore, previsto per venerdì 16 gennaio 2026, che interesserà le aziende di trasporto pubblico Interbus, Etna Trasporti, Segesta Autolinee e Russo. La protesta si inserisce in un contesto di crescenti difficoltà nel settore, evidenziando le criticità emerse dopo una gara milionaria e il progressivo deterioramento della situazione.
La FAISA CISAL proclama lo sciopero di 24 ore per venerdì 16 gennaio 2026, quarta battuta di sciopero e terzo sciopero di 24 ore, che coinvolgerà il personale delle aziende Interbus, Etna Trasporti, Segesta Autolinee e Autoservizi Russo. Nella stessa giornata del 16 gennaio, la FAISA CISAL sta.
Crisafulli (Faisa Cisal): “Dopo una gara milionaria il Tpl fa acqua da tutte le parti”. Sciopero di 24 ore in Interbus, Segesta, Russo ed Etna Trasporti; Crisafulli (Faisa Cisal): “Trasporto pubblico locale in Sicilia al collasso dopo una gara milionaria”.
