La FAISA CISAL ha annunciato uno sciopero di 24 ore, previsto per venerdì 16 gennaio 2026, che interesserà le aziende di trasporto pubblico Interbus, Etna Trasporti, Segesta Autolinee e Russo. La protesta si inserisce in un contesto di crescenti difficoltà nel settore, evidenziando le criticità emerse dopo una gara milionaria e il progressivo deterioramento della situazione.

Crisafulli (Faisa Cisal): “Dopo una gara milionaria il Tpl fa acqua da tutte le parti”. Sciopero di 24 ore in Interbus, Segesta, Russo ed Etna Trasporti; Crisafulli (Faisa Cisal): “Trasporto pubblico locale in Sicilia al collasso dopo una gara milionaria”.

