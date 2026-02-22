Cremonese Nicola perde Baschirotto per infortunio | con la Roma out anche Floriani

La Cremonese perde Baschirotto a causa di un infortunio e ora deve fare i conti anche con l'assenza di Floriani per la partita contro la Roma. La squadra si trova in difficoltà e cerca soluzioni per compensare le assenze. Per la sfida all’Olimpico, il tecnico punta su Bondo, Ceccherini e Bianchetti, che torneranno in campo dopo aver recuperato da piccoli infortuni. La gara si prospetta impegnativa per i grigiorossi.

Undici gare senza vittoria, la zona rossa ormai a un passo e una trasferta ostica come quella di Roma da affrontare senza Federico Baschirotto. La Cremonese è dentro a un tunnel pericoloso dove non si vede ancora la fine. Il difensore, una delle poche certezze dei grigiorossi, si è fermato per un problema muscolare. In settimana se ne saprà di più, ma potrebbe saltare almeno due partite. Anche Floriani (contrattura) è fuori, mentre Davide Nicola recupera Bondo, Ceccherini e Bianchetti. In dubbio pure Pezzella e quindi sulla sinistra potrebbe essere adattato Barbieri. Il tecnico della Cremonese non si scompone: "La classifica attuale - riflette Nicola - è quella che era in preventivo alla vigilia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Cremonese, Nicola: «Ecco cosa penso dei nuovi acquisti», Baschirotto: «Con Krstovic in campo siamo avversari»La Cremonese si prepara a sfidare l’Atalanta con determinazione.

Floriani Mussolini prima di Cremonese Cagliari: «Con Vardy ci facciamo tante risate, ecco cosa ci ha detto mister Nicola»Romani Floriani Mussolini, difensore della Cremonese, ha commentato il clima prepartita prima della sfida contro il Cagliari.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Cremonese, il tecnico Davide Nicola: Andremo a Roma senza Baschirotto; Cremonese, Nicola sulle assenze contro la Roma; Probabili formazioni Roma-Cremonese: chi gioca titolare e le ultime su Hermoso, Konè, Wesley, Dybala, Soulé, Vardy e Bonazzoli; Roma-Cremonese, le probabili formazioni.

Cremonese, il tecnico Davide Nicola: Andremo a Roma senza BaschirottoBrutta notizia per la Cremonese, che per la partita contro la Roma perde per un problema muscolare una colonna ... cremonaoggi.it

Grigiorossi all’Olimpico nel posticipo serale. Cremonese, che guaio: a Roma senza BaschirottoIl posticipo di questa sera all’Olimpico (fischio d’inizio alle 20.45) chiama la Cremonese a portare a termine un compito molto difficile. La squadra di Nicola, infatti, deve riprendere il suo insegui ... sport.quotidiano.net

Verso #RomaCremonese, #Nicola sicuro: "Lotteremo con lucidità" #ASRoma #CorrieredelloSport x.com

Verso Roma-Cremonese, i convocati di Nicola - facebook.com facebook