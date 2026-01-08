Floriani Mussolini prima di Cremonese Cagliari | Con Vardy ci facciamo tante risate ecco cosa ci ha detto mister Nicola

Romani Floriani Mussolini, difensore della Cremonese, ha commentato il clima prepartita prima della sfida contro il Cagliari. Ai microfoni di DAZN, l’esterno ha condiviso alcuni aspetti riguardanti il gruppo e lo spirito con cui si avvicinano alla partita, sottolineando anche il rapporto con Mister Nicola e alcuni momenti di leggerezza, come le risate con Vardy.

L’esterno difensivo della Cremonese, Romano Floriani Mussolini, si è espresso così nel prepartita del match contro il Cagliari Ai microfoni di DAZN, Romano Floriani Mussolini ha tracciato la rotta prima della sfida salvezza tra Cremonese e Cagliari. Il giovane terzino destro dei Grigiorossi ha sottolineato la necessità di un cambio di passo mentale, invocando maggiore . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Floriani Mussolini prima di Cremonese Cagliari: «Con Vardy ci facciamo tante risate, ecco cosa ci ha detto mister Nicola» Leggi anche: Rivelazione in diretta su Vardy, lo ha confermato Floriani Mussolini Leggi anche: Buongiorno frena: «Scudetto? Tante squadre attrezzate per competere, ecco cosa ci ha detto Conte nello spogliatoio» Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Cremonese, tutti convocati tranne Sarmiento e Collocolo; Dove vedere Cremonese-Juve in tv? Dazn o Sky, orario; Pagelle Cremonese-Napoli: Politano è incontenibile, Sanabria non si vede mai. Hojlund da 8, Conte...; Kean salva la Fiorentina: Cremonese ko 1-0 nel recupero. Lazio, si osserva Floriani Mussolini: come va il prestito alla Cremonese - Dopo l'ottima stagione in Serie B disputata con la Juve Stabia, Romano Floriani Mussolini ha compiuto il salto in Serie A, passando a titolo temporaneo dalla Lazio alla ... lalaziosiamonoi.it

Floriani Mussolini Lazio, il giocatore in estate sarà biancoceleste? Il club capitolino ha fatto questa mossa - Floriani Mussolini Lazio, il club biancoceleste continua a seguire da vicino l’evoluzione del calciatore per capire se puntarci in futuro L’esperienza di Floriani Mussolini continua a essere seguita c ... lazionews24.com

Floriani Mussolini: "Cremonese umile grazie a Nicola. Lazio? Non c'è il controriscatto" - Romano Floriani Mussolini, difensore in prestito con diritto di riscatto alla Cremonese dalla Lazio, ha parlato a Radio Laziale, analizzando in partenza il proprio percorso da calciatore: "Sono salito ... tuttomercatoweb.com

La Lazio continua a monitorare Floriani Mussolini: ritorno possibile https://www.lazionews.eu/notizie/floriani-mussolini-lazio-prestito-cremonese/ #sslazio #lazio #lazionews #lazionewseu #FlorianiMussolini #Cremonese #Lazio #prestito - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.