Commercialisti | Asset strategico Va tutelato

Il rischio di chiusura della sede universitaria di Grosseto preoccupa gli operatori locali. La causa principale riguarda il taglio dei finanziamenti pubblici, che mette a rischio l’erogazione dei corsi e la presenza degli studenti. I commercialisti della zona sottolineano come questa perdita possa compromettere l’accesso all’istruzione e l’economia del territorio. La situazione richiede interventi immediati per garantire la continuità dell’ateneo e il sostegno alla formazione superiore.

© Lanazione.it - Commercialisti: "Asset strategico. Va tutelato"

GROSSETO Il rischio di chiusura della sede universitaria di Grosseto desta profonda preoccupazione anche all’ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Grosseto. "La presenza di un polo accademico nel cuore nostra città non costituisce soltanto un presidio culturale, ma rappresenta un asset strategico fondamentale per la tenuta del sistema economico e sociale dell’intera Maremma – ha iniziato il presidente Paolo Mazzetti (foto) – Come professionisti quotidianamente impegnati nel supporto alle imprese e nello sviluppo del territorio, siamo consapevoli che la perdita dell’Università comporterebbe un inevitabile impoverimento delle competenze e una fuga di talenti che Grosseto non può permettersi. 🔗 Leggi su Lanazione.it Dual-use, un asset strategico per le esportazioni italiane. Scrive TripodiIl settore dei materiali a duplice uso rappresenta un elemento strategico per le esportazioni italiane. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Commercialisti: Asset strategico. Va tutelato; Università di Grosseto, stop all’accreditamento ministeriale: l’Ordine dei commercialisti lancia l’allarme; Università a rischio, l’ordine commercialisti: Servono visione e compattezza. STEFANO CAPACCIOLI, RESPONSABILE DEL TAVOLO "LEGISLAZIONE, COMPLIANCE E SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA" Importante nomina per il dottore commercialista aretino Stefano Capaccioli. L’Intergruppo parlamentare su «Digital Asset, Blockc - facebook.com facebook