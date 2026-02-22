Come inseguire l'aurora boreale Lorenzo Mirandola | Aspettare e sperare non basta bisogna muoversi
Lorenzo Mirandola ha deciso di condividere la sua esperienza dopo aver osservato un’aurora boreale in inverno, causata da un’intensa attività solare. Ha spiegato che per ammirare questo spettacolo, bisogna pianificare con attenzione e muoversi verso le zone con cielo limpido. Mirandola ha percorso oltre 1.000 km in cerca delle luci danzanti e consiglia di controllare le previsioni meteorologiche prima di partire. La sua passione lo spinge a esplorare nuovi luoghi per catturare questo fenomeno naturale.
L’aurora boreale tinge di verde il cielo in Islanda: “Durata per ore e perfettamente visibile dalla città”In Islanda, un’affascinante aurora boreale ha illuminato il cielo di Reykjavík per oltre quattro ore, offrendo uno spettacolo visibile anche dai balconi cittadini.
