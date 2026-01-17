L'aurora boreale tinge di verde il cielo in Islanda | Durata per ore e perfettamente visibile dalla città

In Islanda, un’affascinante aurora boreale ha illuminato il cielo di Reykjavík per oltre quattro ore, offrendo uno spettacolo visibile anche dai balconi cittadini. La sua presenza prolungata e intensa ha reso questa notte un’occasione speciale per ammirare le luci naturali del cielo islandese, un evento che testimonia la bellezza e la peculiarità di questo fenomeno atmosferico.

In Islanda un'aurora boreale durata oltre quattro ore ha colorato di verde il cielo di Reykjavík, era ben visibile anche dai balconi di casa.

