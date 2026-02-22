Coach Fioretti | Abbiamo disputato una splendida Coppa Italia

Il coach Fioretti commenta la finale di Coppa Italia, vinta dal Derthona contro Milano con il punteggio di 85-77, attribuendo la vittoria alla buona difesa dei suoi giocatori. Durante la conferenza stampa, sottolinea come l'intensità e la concentrazione abbiano fatto la differenza sul campo. Fioretti elogia anche la reazione della squadra nei momenti difficili, evidenziando l'importanza di questa prestazione per il futuro. La partita si è decisa negli ultimi minuti di gioco.

La conferenza post finale offre una lettura puntuale sull’incontro tra Derthona e Milano, concluso 85-77 a favore dei meneghini. L’analisi del coach Fioretti si concentra su ritmo, gestione del possesso e risposte difensive, evidenziando elementi chiave e margini di miglioramento per il prosieguo stagionale. Fioretti descrive l’inizio come difficile a causa della pressione alta della difesa milanese, che non permette di entrare rapidamente in ritmo offensivo. Con il passare dei minuti, la squadra è riuscita a girare la partita e a ripristinare l’equilibrio grazie a una gestione del possesso più fluida e a una fase centrale di gioco molto solida. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Coach Fioretti: "Abbiamo condiviso bene la palla, a Sassari è sempre una battagliaIl coach Fioretti spiega che la vittoria di Bertram Derthona a Sassari è nata dalla buona collaborazione in campo.

