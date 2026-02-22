CM Punk potrebbe tornare al passato? La sua idea svelata

CM Punk potrebbe tornare al passato a causa di alcune recenti voci che circolano tra gli appassionati. Dopo anni di assenza, il wrestler ha mostrato interesse a riprendere la sua carriera, attirando l’attenzione di chi segue il mondo del wrestling. Un dettaglio concreto riguarda un incontro avvenuto di recente, che ha alimentato le speculazioni sul suo possibile ritorno. La decisione finale resta ancora da definire, ma l’argomento continua a dividere gli addetti ai lavori.

Durante un video promozionale di WWE 2k26, CM Punk ha rivisto le modalità con cui è stato presentato nelle edizioni passate e si è espresso in modo netto: «mi piacerebbe potermi rasare la testa di nuovo». La dichiarazione richiama un tratto distintivo della sua immagine che ha segnato una fase importante della sua carriera. Nonostante abbia trascorso molti anni lontano dal ring, CM Punk resta una figura di primo piano nel wrestling, capace di alimentare discussioni tra i fan. Nei ricordi degli appassionati, la rasatura della testa ha contrassegnato momenti memorabili, tra cui uno degli episodi che ha caratterizzato WrestleMania 29 contro The Undertaker. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

CM Punk e l’età: “Il CM Punk di oggi è un po’ come Old Man Logan”A 47 anni, CM Punk si presenta ancora sul ring, e questa volta non come un giovane talento emergente, ma come un veterano che non ha intenzione di mollare.

CM Punk and Bron Breakker get into fiery faceoff: Raw highlights, Dec. 29, 2025

