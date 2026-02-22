Cisgiordania centinaia di persone al funerale del 17enne palestinese ucciso dall' Idf

Un ragazzo palestinese di 17 anni è stato ucciso durante un intervento militare israeliano in Cisgiordania, attirando centinaia di persone al suo funerale. La folla si è radunata nel quartiere di provenienza, portando fiori e gridando slogan di protesta. Testimoni riferiscono che l’operazione ha causato intense tensioni nella zona, dove i residenti chiedono risposte chiare sulle circostanze della morte. La comunità si prepara a reagire con nuove manifestazioni.

Centinaia di persone hanno partecipato al funerale di un palestinese di 17 anni ucciso durante un'operazione militare israeliana in Cisgiordania. Il ministero della Salute palestinese ha dichiarato che Mohammad Wahbi Hanani è stato colpito sabato dalle truppe dell' Idf ed è deceduto a causa delle ferite riportate. Si tratta dell'ultimo di una serie di episodi verificatisi in Cisgiordania, dove la violenza è aumentata negli ultimi mesi. L'esercito israeliano non ha commentato l'accaduto.

Mo: Idf, 'ucciso palestinese che lanciava pietre contro l'esercito in Cisgiordania'Nella notte, le forze dell'Idf hanno sparato e ucciso un palestinese che aveva lanciato pietre contro l’esercito nei pressi di Al-Lubban ash-Sharqiya, in Cisgiordania.

