Mo | Idf ' ucciso palestinese che lanciava pietre contro l' esercito in Cisgiordania'

Nella notte, le forze dell'Idf hanno sparato e ucciso un palestinese che aveva lanciato pietre contro l’esercito nei pressi di Al-Lubban ash-Sharqiya, in Cisgiordania. L’episodio si inserisce in un contesto di tensioni e violenze nella regione, con frequenti scontri tra militari e attivisti locali. Questa vicenda evidenzia le persistenti difficoltà nel mantenere la calma e la stabilità in una zona segnata da conflitti irrisolti.

Tel Aviv, 1 gen. (Adnkronos) - Le truppe dell'Idf hanno sparato e ucciso un aggressore palestinese durante la notte, dopo essere state attaccate con lancio di pietre nei pressi del villaggio di Al-Lubban ash-Sharqiya in Cisgiordania. Lo ha reso noto l'esercito israeliano, secondo cui le truppe della 636a Unità di raccolta di informazioni di combattimento stavano conducendo un'operazione lungo una strada principale nella Cisgiordania settentrionale quando diversi sospettati hanno iniziato a lanciare pietre contro di loro. Secondo quanto riferito dall'Idf, i soldati hanno aperto il fuoco, uccidendo uno degli aggressori e ferendone altri due. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Mo: Idf, 'ucciso palestinese che lanciava pietre contro l'esercito in Cisgiordania' Leggi anche: Mo: Jihad islamica, 'palestinese ucciso ieri da Idf in Cisgiordania era membro del gruppo' Leggi anche: Mo: bambino ucciso a Hebron, Idf, 'abbiamo aperto il fuoco dopo lancio di pietre' La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Israele, Idf apre il fuoco vicino a una pattuglia Unifil: un militare ferito; Idf: 'Raid in Libano, ucciso comandante pasdaran iraniani'; Quattordici Paesi, compresa l'Italia, condannano i nuovi insediamenti in Cisgiordania - Il Ministro degli Esteri Sa'ar afferma che Israele respinge le critiche rivoltegli da 14 Paesi in merito agli insediamenti in Cisgiordania. Mo: Jihad islamica, 'palestinese ucciso ieri da Idf in Cisgiordania era membro del gruppo' - L'uomo sospettato di aver lanciato esplosivi ucciso ieri sera dalle Idf in Cisgiordania era un agente della Jihad islamica palestinese. lanuovasardegna.it

Mo: Idf, 'ucciso terrorista che aveva attraversato la Linea Gialla' - Un altro palestinese che aveva attraversato la Linea Gialla è stato ucciso dall'esercito israeliano. lagazzettadelmezzogiorno.it

Idf, 'si lancia con auto contro soldati, ucciso palestinese' - In un'operazione notturna, le forze dell'Idf hanno individuato e ucciso un palestinese che poche ore prima aveva ferito lievemente un soldato in un attacco con un'auto, secondo quanto riferito ... ansa.it

Anbamed, 28 dicembre 2025 Genocidio a Gaza Nessuna tregua è in corso. È guerra guerreggiata, ma non fa notizia. Un palestinese è stato ucciso dalle pallottole dei cecchini israeliani a Jebalia. Artiglieria e caccia hanno bombardato per tutta la giornata di ie - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.