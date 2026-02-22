Cinque anni fa l' omicidio di Luca Attanasio Mattarella | Incarna i nobili ideali dell' Italia

L’omicidio di Luca Attanasio cinque anni fa ha scosso l’Italia, a causa di un attacco armato in Congo. La sua morte ha portato alla luce le difficoltà di operare in zone di conflitto e ha sollevato molte domande sulla sicurezza degli operatori diplomatici. La vicenda si lega alle tensioni nel Paese africano, dove l’instabilità rende complessi i tentativi di aiuto internazionale. La commemorazione si svolge tra ricordi e riflessioni sul ruolo diplomatico.

AGI - "Nel drammatico scenario di crisi che ancora funesta la Repubblica Democratica del Congo, il ricordo dell'Ambasciatore Attanasio e della sua missione resta quanto mai esemplare. La sua dedizione incarna i nobili ideali dell'Italia repubblicana che guarda al continente africano con spirito di cooperazione e sentimenti di umanità". Lo afferma il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un passaggio del messaggio che ha inviato al sindaco del Comune di Limbiate, Antonio Domenico Romeo, e alla famiglia dell'Ambasciatore assassinato cinque anni fa in un attentato insieme al Carabiniere Scelto Vittorio Iacovacci e all' autista Mustapha Milambo. 🔗 Leggi su Agi.it

Morte Luca Attanasio, Mattarella scrive alla famiglia: “Sua dedizione incarna i nobili ideali dell’Italia”Luca Attanasio è morto in un attacco armato in Congo, causando dolore in Italia.

Repubblica del Congo, 5 anni fa l’omicidio dell’ambasciatore Attanasio: a Milano messa con ParolinA Milano si terrà una messa in ricordo dell’omicidio dell’ambasciatore Attanasio, avvenuto cinque anni fa in Repubblica del Congo.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Cinque anni senza Luca Attanasio, l’ambasciatore delle porte aperte; RD Congo, omicidio Attanasio. A cinque anni di distanza, un delitto senza colpevoli; Cinque anni fa veniva ucciso l'ambasciatore Luca Attanasio, ancora ignoti mandanti e movente; Charlotte Roth, sopravvissuta alla Shoah, fa l’Aliyah a 96 anni: cinque generazioni con lei in Israele.

Cinque anni fa veniva ucciso l'ambasciatore Luca Attanasio, ancora ignoti mandanti e moventeNell'agguato persero la vita anche il carabiniere Vittorio Iacovacci e il loro autista Mustapha Milambo. Sei uomini sono stati stati condannati come autori materiali della strage ... msn.com

Luca Attanasio, 5 anni fa il delitto dell'ambasciatore in Congo. La rabbia di papà Salvatore: «L'Italia sotto ricatto, non si è neanche costituita parte civile»Aveva 43 anni e tre figlie ,fu ucciso in un agguato insieme all’autista del convoglio e al carabiniere di scorta. Il padre: «In tutto questo tempo non ci sono stati moti d’animo, innescati dal desider ... milano.corriere.it

Cinque anni fa, il 22 febbraio 2021, l’Italia veniva colpita nel cuore. Nella Repubblica Democratica del Congo, in un vile attacco contro un convoglio ONU, perdevano la vita l’Ambasciatore Luca Attanasio, il Carabiniere Vittorio Iacovacci e l’autista Mustaph x.com

Attanasio: L. Fontana, cinque anni fa ignobile attentato in Congo - "Cinque anni fa l'ignobile attentato in Congo in cui persero la vita l'ambasciatore Luca Attanasio, il carabiniere Vittorio Iacovacci e l'autista Mustapha Milambo. Rinnovo, con profonda commozio - facebook.com facebook