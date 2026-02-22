Morte Luca Attanasio Mattarella scrive alla famiglia | Sua dedizione incarna i nobili ideali dell’Italia

Luca Attanasio è morto in un attacco armato in Congo, causando dolore in Italia. La sua morte ha portato a molte commemorazioni e alla solidarietà nazionale. La famiglia dell’ambasciatore riceve messaggi di vicinanza da parte delle autorità, che ricordano il suo impegno e la dedizione al servizio. La comunità locale ha partecipato a eventi per onorare la sua memoria e riflettere sulla sua figura. La giornata si conclude con una cerimonia pubblica di commemorazione.

© Lapresse.it - Morte Luca Attanasio, Mattarella scrive alla famiglia: “Sua dedizione incarna i nobili ideali dell’Italia”

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha inviato al Sindaco del Comune di Limbiate, Antonio Domenico Romeo e alla famiglia dell’Ambasciatore Luca Attanasio, il seguente messaggio: “L’iniziativa per commemorare il quinto anniversario della cruenta scomparsa dell’Ambasciatore Luca Attanasio, del Carabiniere Scelto Vittorio Iacovacci e dell’autista Mustapha Milambo richiama a riaffermare, con profonda commozione, la più sentita vicinanza della Repubblica ai familiari delle vittime e all’intera comunità. Nel drammatico scenario di crisi che ancora funesta la Repubblica Democratica del Congo, il ricordo dell’Ambasciatore Attanasio e della sua missione resta quanto mai esemplare”. 🔗 Leggi su Lapresse.it Leggi anche: “Famiglia ladrona”. Maria Sole Agnelli, è successo subito dopo la sua morte: Italia sotto shock Tessera D’Oro 2025 a Jody Testa, l’omaggio della Famiglia Legnanese: “Impegno e dedizione alla città”Durante la cena degli auguri natalizi della Famiglia Legnanese, è stata consegnata la Tessera D’Oro 2025 a Jody Testa, un riconoscimento per il suo impegno e dedizione alla città di Legnano e al sociale. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Cinque anni dalla morte di Luca Attanasio: oggi messa col cardinal ParolinSARONNO / LIMBIATE - Ricorre oggi il quinto anniversario della morte di Luca Attanasio, nativo di Saronno, diplomatico italiano e ambasciatore nella ... ilsaronno.it Cinque anni dall’uccisione dell’ambasciatore Luca Attanasio. Tra le ombre sulla sua morte, la luce del bene compiuto nel suo nomeIl 22 febbraio 2021 il giovane diplomatico fu ucciso in un agguato nella Repubblica Democratica del Congo. Una morte con troppe ombre e per cui si attende l’autorizzazione del parlamento di una Commis ... famigliacristiana.it A venti anni dalla sua morte, l’Associazione Luca Coscioni ricorda il suo fondatore con un incontro per fare il punto sulla libertà di ricerca scientifica in Italia e nel mondo, a partire dalla lotta sulla quale Luca Coscioni aveva ottenuto il sostegno di 100 Premi No - facebook.com facebook