Chieti prima di Chieti | il 14 gennaio il terzo appuntamento del ciclo sull’Abruzzo intellettuale
Il 14 gennaio si tiene il terzo appuntamento del ciclo di conferenze “Chieti prima di Chieti”, dedicato alla storia e alla cultura intellettuale dell’Abruzzo. Promosso dall’associazione Teate Nostra in collaborazione con l’Università “Gabriele d’Annunzio” e patrocinato dalla Provincia di Chieti, l’evento approfondisce aspetti meno noti del patrimonio culturale regionale, offrendo un’occasione per riflettere sulle radici storiche e culturali di Chieti.
Prosegue il ciclo di conferenze “Chieti prima di Chieti – Chieti e l’Abruzzo intellettuale”, promosso dall’associazione culturale Teate Nostra in collaborazione con l’Università “Gabriele d’Annunzio” di Chieti-Pescara e con il patrocinio della Provincia di Chieti. Mercoledì 14 gennaio 2026, alle. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
