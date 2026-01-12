Chieti prima di Chieti | il 14 gennaio il terzo appuntamento del ciclo sull’Abruzzo intellettuale

Il 14 gennaio si tiene il terzo appuntamento del ciclo di conferenze “Chieti prima di Chieti”, dedicato alla storia e alla cultura intellettuale dell’Abruzzo. Promosso dall’associazione Teate Nostra in collaborazione con l’Università “Gabriele d’Annunzio” e patrocinato dalla Provincia di Chieti, l’evento approfondisce aspetti meno noti del patrimonio culturale regionale, offrendo un’occasione per riflettere sulle radici storiche e culturali di Chieti.

Nella prima foto c'è TOM, ancora in Canile Rifugio Chieti, nessuna richiesta per lui. Nella seconda foto vi mostriamo MEG - ora SOLE - i suoi adottanti sono venuti da Roma apposta per lei, una bellissima famiglia promossa anche grazie al suggerimento di Lau - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.