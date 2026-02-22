Chi sono i figli di Rita De Crescenzo e cosa è successo al più piccolo Kekko aggredito con un coltello

Rita De Crescenzo ha scoperto che il suo figlio più giovane, Kekko, è stato ferito con un coltello durante una lite in strada. La causa dell'aggressione sembra essere stata una discussione tra ragazzi, che è degenerata in violenza. Kekko ha riportato ferite lievi, ma l’episodio ha suscitato molta preoccupazione in famiglia. Salvatore Bianco, marito di Rita, ha commentato l’accaduto sottolineando la gravità dell’evento. La notizia si diffonde tra amici e vicini di casa.

Rita De Crescenzo è sposata con Salvatore Bianco, anche lui popolare sui social, e hanno due figli, Rosario e Kekko. È anche madre di Raimondo, avuto da adolescente, che l’ha resa nonna del piccolo Francesco. Una famiglia che spesso appare nei suoi video, tra gag, momenti di affetto e confessioni. “La mia rinascita – ha raccontato Rita – la devo a mio figlio Rosario e alla fede”. Chi sono i figli di Rita De Crescenzo e cosa è successo a Kekko. Raimondo è il primogenito di Rita De Crescenzo. È nato a Napoli quando la madre aveva soltanto 13 anni, da una relazione con un uomo legato al clan dei Contini. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Rita De Crescenzo, accoltellato il figlio KekkoRita De Crescenzo ha ferito il figlio Kekko con un coltello durante una lite in casa a Napoli, causando un taglio alla gamba che ha richiesto l’intervento dei sanitari.

Rita De Crescenzo, Figlio Accoltellato: Ecco Cosa E’ Successo!Rita De Crescenzo ha annunciato che suo figlio di 18 anni è stato accoltellato a Napoli, un episodio che ha portato al ricovero nel reparto di chirurgia dell’Ospedale dei Pellegrini.

