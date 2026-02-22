Carlo Conti su Sanremo Questo sarà l’ultimo poi confessa chi porterà con sè all’Ariston

Carlo Conti annuncia che questa sarà l’ultima volta a condurre Sanremo, motivando la decisione con il desiderio di dedicarsi ad altri progetti. Durante un’intervista, ha rivelato che porterà con sé alcuni amici e colleghi per il suo ultimo anno sul palco dell’Ariston. La 76ª edizione si avvicina velocemente, e i preparativi sono ormai in fase avanzata, mentre i fan attendono con curiosità il suo addio.

Sanremo 2026 si avvicina sempre di più e ormai mancano poco più di 48 ore all’avvio dell’attesissima 76° edizione del Festival. E mentre nella cittadina ligure si scaldano i motori per questa nuova avventura, come sempre il palco dell’Ariston si prepara a diventare un teatro di emozioni, melodie, retroscena, look memorabili e piccole storie personali che, anno dopo anno, finiscono per conquistare il pubblico quanto le canzoni in gara. Intanto Carlo Conti, padrone di casa per la quinta volta, definisce gli ultimi fondamentali dettagli della scaletta e si prepara a portare con sé in questa edizione una persona davvero speciale che, di sicuro, non si presterà troppo alle luci della ribalta, ma saprà essere una presenza silenziosa e importantissima: suo figlio Matteo. 🔗 Leggi su Dilei.it

Sanremo 2027, Carlo Conti non ci sarà: "Questo è il mio ultimo anno al Festival"Sanremo 2027 segna la fine di un’epoca, con Carlo Conti che annuncia il suo addio al Festival.

Carlo Conti: «Questo sarà il mio ultimo Sanremo. Il prossimo direttore artistico? Ci vuole qualcuno con esperienza»Carlo Conti annuncia che quest’anno sarà l’ultimo Sanremo della sua gestione.

Carlo Conti conferma: Sanremo 2026 sarà l'ultima edizione

