Capo Plaza torna live da luglio con il Summer Tour

Capo Plaza annuncia il ritorno dal vivo con il “Summer Tour” a causa del grande successo ottenuto durante il precedente tour europeo. L’artista proporrà le sue canzoni più popolari in diverse città italiane, tra cui Riccione, Roma e Napoli, tra luglio e settembre. Le date sono state confermate e i biglietti saranno disponibili dalle 11 di oggi. La tournée promette di attirare numerosi fan pronti a vivere le sue performance dal vivo.

UNO DEGLI ARTISTI PIÙ IMPORTANTI DELLA SCENA RAP ITALIANA ED INTERNAZIONALE DOPO IL GRANDE SUCCESSO DELL'ULTIMO TOUR IN ITALIA ED EUROPEA DA LUGLIO TORNA LIVE IN ITALIA CON IL SUO "SUMMER TOUR" 27 luglio – RICCIONE Riccione Music City 29 luglio – ROMA Auditorium Parco della Musica 30 luglio – NAPOLI Arena Flegrea- Noisy Naples Festival 20 agosto – ALGHERO Alguer Summer Festival 22 agosto – PALERMO Dream Pop Fest 5 settembre – FIRENZE Decibel Open Air 6 settembre – BARI Sottosopra Fest BIGLIETTI IN VENDITA DALLE ORE 11.00 DI MARTEDÌ 24 FEBBRAIO SU LIVENATION.IT Dopo il grande successo dell'ultimo tour con i sold out nei palasport di Assago e Roma e un tour estivo terminato con il tutto esaurito al Carroponte di Milano, CAPO PLAZA, uno degli artisti più importanti della scena rap, si prepara a tornare live in Italia con un tour che lo vedrà impegnato nel corso della prossima estate.