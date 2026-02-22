Campobasso Juventus Next Gen 0-0 LIVE | primi minuti di studio

Campobasso e Juventus Next Gen pareggiano 0-0 in una partita combattuta. La causa è una difesa solida da entrambe le squadre che ha impedito molte occasioni da gol. I primi minuti sono stati caratterizzati da un gioco prudente e attento, con poche azioni pericolose. I tifosi seguono con entusiasmo l’incontro, sperando in un gol che possa sbloccare il risultato. La partita prosegue con ritmo moderato e tante verifiche tra i giocatori.

© Juventusnews24.com - Campobasso Juventus Next Gen 0-0 LIVE: primi minuti di studio

di Marco Baridon Campobasso Juventus Next Gen LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 28ª giornata di Serie C 202526. La Juventus Next Gen ha interrotto la striscia di tre vittorie consecutive perdendo l’ultimo match contro il Ravenna. Bianconeri di Brambilla oggi ospiti del Campobasso. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Campobasso Juventus Next Gen 0-0: sintesi e moviola. 1? Fischio d’inizio – Cominciata Campobasso Juventus Next Gen. Migliore in campo Juventus Next Gen. Al termine del match Campobasso Juventus Next Gen 0-0: risultato e tabellino. Campobasso: Tantalocchi; Papini, Celesia, Gargiulo, Brunet, Padula, Gala, Bifulco, Pierno, Martina, Lancini. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com Campobasso Juventus Next Gen 0-0 LIVE: fischio d’inizio del matchCampobasso e Juventus Next Gen hanno pareggiato 0-0, a causa di una difesa solida da entrambe le parti. Campobasso Juventus Next Gen LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronacaCampobasso ha sconfitto la Juventus Next Gen per una rete decisiva al 75’. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Serie C | Dove vedere Campobasso-Juventus Next Gen; Serie C | Campobasso-Juventus Next Gen, le formazioni ufficiali; Serie C/B. Nota ufficiale del Campobasso prima della partita con la Juventus Next Gen; Le parole di Massimo Brambilla alla vigilia di Campobasso-Juventus Next Gen. Campobasso, contro la Juventus Next Gen senza l'uomo in piùDomani, domenica, big match al Molinari senza il tifo organizzato: protesta contro le squadre b delle big di serie A. Termoli in campo a Chieti ... rainews.it Campobasso-Juventus Next Gen: probabili formazioni, momento delle squadre e dove vederlaCampobasso–Juventus Next Gen si gioca il 22 febbraio 2026 alle 12:30. Analisi del momento delle squadre, probabili formazion e tutte le informazioni su dove vedere la partita in streaming ... msn.com #Campobasso #JuventusNextGen LIVE Segui qui il match x.com Campobasso Juventus Next Gen LIVE Segui qui il match - facebook.com facebook