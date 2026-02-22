Campania trapianti a rischio? Indagine su Domenico tra ritardi

Il decesso di un bambino durante un trapianto di cuore all’ospedale Monaldi ha sollevato preoccupazioni sui tempi di intervento nella regione. La famiglia del piccolo denuncia ritardi nelle procedure e mancanza di risposte chiare. L’incidente ha portato a un’interrogazione parlamentare che chiede spiegazioni sulle criticità del sistema sanitario locale. La vicenda ha acceso un dibattito sulla gestione e l’efficienza dei trapianti in Campania, coinvolgendo medici e istituzioni regionali.

Trapianti in Campania, l'Interrogazione di Rubano Scuote il Sistema Regionale. Il deputato Francesco Maria Rubano di Forza Italia ha annunciato la presentazione di interrogazioni parlamentari e regionali a seguito della tragica perdita del piccolo Domenico, avvenuta dopo un trapianto di cuore all'ospedale Monaldi di Napoli. L'obiettivo è fare luce sulla governance del sistema trapiantologico campano e sul ruolo del Coordinatore del Centro Regionale Trapianti, Pierino Di Silverio, verificando il corretto funzionamento della rete e l'efficacia dei controlli. L'iniziativa mira a restituire verità alla famiglia e a ripristinare la fiducia dei cittadini nel sistema sanitario regionale.