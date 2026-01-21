Campania Fico presenta la Giunta L' opposizione attacca | Troppi ritardi rischio immobilismo

Oggi, durante il Consiglio Regionale a Napoli, il presidente della Campania, Roberto Fico, ha presentato ufficialmente la nuova Giunta regionale. La cerimonia ha suscitato reazioni contrastanti, con l'opposizione che ha espresso preoccupazione per i ritardi e il rischio di immobilismo. La composizione della Giunta rappresenta un momento importante per il governo della regione, mentre le dinamiche politiche continuano a essere al centro dell’attenzione pubblica.

Il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, ha presentato la Giunta nel corso del Consiglio Regionale che si è svolto questa mattina presso il palazzo del Consiglio al Centro Direzionale di Napoli. Fico ha parlato di un dibattito costruttivo instaurato con maggioranza e opposizione per raggiungere gli obiettivi fissati dalla sua Amministrazione. Il Presidente del Consiglio Regionale, Massimiliano Manfredi, ha sottolineato come questo Consiglio “ha dei gruppi politici molto omogenei ai partiti nazionali e questo semplifica il quadro. Il secondo tratto di distinzione è che il presidente Fico ha scelto di fare una Giunta politica e sono convinto che faranno molto bene”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Fico presenta la nuova giunta regionale della Campania: “Porteremo la voce dei cittadini”Il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, ha annunciato la composizione della nuova giunta regionale.

