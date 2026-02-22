Camion cisterna esplode e fa strage in strada il terribile video del gas che avvolge tutto | almeno 9 morti in Cile

Un camion cisterna carico di GPL si è ribaltato, causando un'esplosione devastante in strada. La fuga di gas ha raggiunto una scintilla, provocando un'esplosione che ha coinvolto numerosi veicoli e danni alle abitazioni vicine. Almeno nove persone hanno perso la vita nell’incidente, che ha lasciato un grande spavento tra i residenti. Le autorità stanno ancora analizzando le cause dell’incidente e il luogo è stato isolato.

