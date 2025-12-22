Calciomercato Milan tutto su Gomez | è lui il prescelto di Allegri
Il Milan sta valutando diverse opzioni per rinforzare la difesa, con particolare attenzione alle esigenze della squadra. Tra i nomi monitorati, spicca quello di Joe Gomez, difensore del Liverpool classe ’97, scelto da Allegri come possibile rinforzo. La decisione finale dipenderà dalle trattative e dalle valutazioni tecniche, in un contesto di mercato ancora in evoluzione.
Il Milan, si sa, è alla ricerca di un difensore per sistemare le lacune riscontrate ultimamente: Allegri ha scelto, tutto su Joe Gomez, difensore classe '97 del Liverpool. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
