Brumotti dimentica Striscia la Notizia e diventa un volto Rai | sarà a Sanremo il cambiamento radicale

Vittorio Brumotti lascia Striscia la Notizia e diventa protagonista su Rai Uno, partecipando come inviato al Festival di Sanremo. La decisione deriva dalla volontà di ampliare il suo ruolo televisivo e di affrontare nuove sfide nel mondo dello spettacolo. La sua presenza nel festival musicale rappresenta un passo deciso verso una carriera diversa, lontana dalle telecamere di casa Mediaset. Brumotti si prepara ora a vivere questa nuova esperienza in prima linea.

Nuovo capitolo televisivo per Vittorio Brumotti: dopo l’addio a Striscia la Notizia arriva il debutto su Rai Uno come inviato al Festival di Sanremo! Ecco la svolta nel futuro professionale dello storico ciclista di casa Mediaset! Leggi anche: Vittorio Brumotti morso dal pericoloso ragno violino «Febbre a 41, mi ha provocato delle cose» Un cambio di casacca che segna una svolta importante e, per certi versi, anche simbolica. Dopo anni trascorsi a inseguire telecamere, microfoni e situazioni al limite in sella alla sua inseparabile bicicletta, Vittorio Brumotti apre un nuovo capitolo della sua carriera televisiva, lasciandosi alle spalle un’esperienza che lo ha reso uno dei volti più riconoscibili del piccolo schermo. 🔗 Leggi su Donnapop.it

Vittorio Brumotti in Rai dopo Striscia La Notizia: scelto come inviato a Sanremo per La Volta Buona con MarocchiVittorio Brumotti ha lasciato Striscia La Notizia per approdare in Rai, dopo aver condotto numerose inchieste sulla sicurezza stradale.

Vittorio Brumotti da Striscia La Notizia al Festival di Sanremo: cosa faràVittorio Brumotti lascia Striscia La Notizia per approdare al Festival di Sanremo, causa il suo trasferimento in Rai.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Vittorio Brumotti in Rai dopo Striscia La Notizia: scelto come inviato a Sanremo per La Volta Buona con MarocchiVittorio Brumotti dopo l’esperienza a Striscia La Notizia, passa in Rai. Domani, mercoledì 18 febbraio, sarà inviato speciale a Sanremo per La Volta Buona di Caterina Balivo, insieme a Domenico ... fanpage.it

Storico inviato volta le spalle a Striscia la Notizia e sbarca a sorpresa a Sanremo 2026Lascia Striscia dopo 17 anni e sbarca a Sanremo 2026 come inviato speciale. Ecco cosa farà (e i progetti futuri in Rai) ... rds.it

«Vittorio Brumotti sarà l’inviato de La Volta Buona, il programma di Rai 1 condotto da Caterina Balivo, per la settimana del Festival di Sanremo 2026. » Dopo tante voci, finalmente è ufficiale: Brumotti, che per anni abbiamo visto a Striscia la Notizia, approda su - facebook.com facebook