Vittorio Brumotti lascia Striscia La Notizia per approdare al Festival di Sanremo, causa il suo trasferimento in Rai. Dopo anni di servizi sulle strade e le piazze italiane, il biker si prepara a partecipare come ospite speciale al grande evento musicale. La sua presenza segna un cambiamento importante nella sua carriera, portandolo in un nuovo palcoscenico televisivo. Brumotti si mostrerà in una veste diversa, portando con sé la sua energia e il suo stile unico. La sua partecipazione si svolgerà durante la serata di apertura.

Si conclude un’era per Striscia La Notizia: Vittorio Brumotti approda ufficialmente in Rai. Dopo settimane di rumor, per il biker-inviato più famoso d’Italia non più solo inchieste tra i pericoli delle città: Brumotti diventerà infatti un volto fisso di uno dei programmi di punta di Rai1, pronto a portare la sua energia e la sua bicicletta in un contesto del tutto nuovo. Da Striscia La Notizia a Sanremo: Vittorio Brumotti sarà inviato. È da tempo che si vocifera un passaggio in Rai per Vittorio Brumotti, e ora è arrivata la conferma: dopo aver troncato la sua collaborazione quasi ventennale con Striscia La Notizia, il volto storico del tg satirico di Canale5 ha trovato un nuovo impiego in Rai. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Vittorio Brumotti da Striscia La Notizia al Festival di Sanremo: cosa farà

Vittorio Brumotti verso un programma in prima serata Rai: ecco cosa farà l’ex inviato di StrisciaVittorio Brumotti si prepara a condurre un nuovo programma in prima serata sulla Rai, dopo aver lasciato il suo ruolo di inviato di Striscia la notizia.

Vittorio Brumotti in Rai dopo Striscia La Notizia: scelto come inviato a Sanremo per La Volta Buona con MarocchiVittorio Brumotti ha lasciato Striscia La Notizia per approdare in Rai, dopo aver condotto numerose inchieste sulla sicurezza stradale.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.