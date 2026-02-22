Breaking news | le 10 notizie casertane più interessanti del 22 febbraio 2026

Un incidente tra moto e bicicletta ha causato la morte di Giuseppe e ha portato all’iscrizione nel registro degli indagati di un motociclista. La collisione si è verificata lungo una strada principale di Caserta, dove le testimonianze indicano che la velocità e la scarsa visibilità potrebbero aver contribuito all’impatto. La procura ha avviato le indagini per chiarire le responsabilità e ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente. La comunità locale si interroga sulle misure di sicurezza stradale.