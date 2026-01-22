Breaking news | le 10 notizie casertane più interessanti del 22 gennaio 2026

Ecco le 10 notizie più importanti accadute a Caserta il 22 gennaio 2026. In questo aggiornamento troverete sia eventi di cronaca che notizie di attualità, per avere una panoramica completa della giornata. La nostra selezione mira a offrire informazioni chiare e affidabili, senza enfasi, per tenervi sempre informati sui fatti più rilevanti della provincia.

Tanta cronaca ma anche notizie di attualità. Volete una panoramica completa delle notizie del 22 gennaio 2026? Ecco, vi proponiamo la nostra Top 10. Blitz alle Palazzine, 17 arresti: C'è anche il killer di Nebbia. Operazione della questura di Caserta nel Rione Iacp. Droga, armi e si è stretto il cerchio sull'assassionio di Emanuele Nebbia freddato con un colpo di pistola 7,65 la notte di San Silvestro 2024. E' emerso scontro tra gruppi criminali per il controllo dello spaccio di droga. Santone a capo del monopolio della droga, 200 euro a settimana dai pusher e l'assegnazione delle case occupate Blitz dei carabinieri nell'officina, scattano sequestro e denuncia.🔗 Leggi su Casertanews.it

