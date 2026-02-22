Brasile le migliori scuole di Samba sfilano al Carnevale di Rio

Le sei scuole di samba con i punteggi più alti al Carnevale di Rio partecipano di nuovo alla sfilata finale nel Sambodromo. La loro presenza si deve ai risultati ottenuti nelle eliminatorie, che le hanno portate a presentare costumi ricchi di dettagli e performance energiche. Gli spettatori assistono a una spettacolare esposizione di colori e musica dal vivo, che anima il cuore della festa. La sfilata rappresenta il culmine di settimane di preparativi e impegno.

Le sei scuole di samba che hanno ottenuto il punteggio più alto al Carnevale di Rio sono tornate al Sambodromo per un'ultima sfilata, mettendo in mostra i loro elaborati costumi e la musica samba dal vivo. La Mangueira, al sesto posto, ha aperto la Parata dei Campioni, mentre la Viradouro, neo-incoronata campione, ha chiuso la serata. Unidos do Viradouro è stata incoronata campione del Carnevale di Rio de Janeiro 2026 dopo che i giudici hanno assegnato alla scuola il punteggio massimo in tutte le categorie chiave. La sfilata vincente ha reso omaggio a Mestre Ciça, leader di lunga data della banda di tamburi della scuola, celebrando la sua eredità nella cultura della samba.