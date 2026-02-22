Blackout basket Cesena | domina per mezz' ora poi S Pietro in Casale firma l' incredibile vittoria
Blackout basket Cesena ha dominato la partita per oltre metà, portandosi anche a +17 a metà terzo quarto, ma S. Pietro in Casale ha ribaltato tutto con una rimonta sorprendente. La squadra avversaria ha messo a segno punti in rapida successione, sorprendendo il pubblico e mettendo in difficoltà Cesena. Il risultato finale ha sorpreso molti, chiudendo un match ricco di emozioni e colpi di scena. La partita si è conclusa con un risultato insperato.
Un'altra partita assurda, impossibile da decifrare che Cesena comanda con autorità per oltre due quarti (+ 17 a metà terzo quarto), per poi farsela scippare grazie a una rimonta strabiliante di S. Pietro in Casale che inizia a segnare con percentuali irreali e va a vincere uno scontro diretto pesantissimo in chiave salvezza. L'importanza della posta in palio spinge Cesena a una partenza solidissima che gli ospiti faticano a contenere trovandosi subito a inseguire con margini già in doppia cifra. L'attacco di casa gira a meraviglia, il vantaggio finale del quarto (26 a 17) sembra addirittura esiguo per quanto visto in campo e nella seconda frazione si procede senza altri sussulti fino al riposo di metà gara. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
