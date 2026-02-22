Blackout basket Cesena | domina per mezz' ora poi S Pietro in Casale firma l' incredibile vittoria

Blackout basket Cesena ha dominato la partita per oltre metà, portandosi anche a +17 a metà terzo quarto, ma S. Pietro in Casale ha ribaltato tutto con una rimonta sorprendente. La squadra avversaria ha messo a segno punti in rapida successione, sorprendendo il pubblico e mettendo in difficoltà Cesena. Il risultato finale ha sorpreso molti, chiudendo un match ricco di emozioni e colpi di scena. La partita si è conclusa con un risultato insperato.