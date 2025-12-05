Fermati dai carabinieri per un controllo in macchina hanno un machete

Fermati per un controllo, i carabinieri trovano un machete nella macchina. È successo a Bastia Umbria dove tre giovani di età compresa fra i 24 e i 28 anni, due italiani e uno albanese, sono stati denunciati per porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere.Dalla ricostruzione dei carabinieri. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Approfondisci con queste news

TG Veneto. . RAID PUNITIVO AL PARCO FERMATI SETTE VENTENNI #ZeroBranco Spedizione punitiva per un debito di droga. Rissa, rapina e pestaggio con sette giovani ventenni coinvolti. Blitz dei carabinieri di Treviso. L’aggressione a Zero Branco. #rai - facebook.com Vai su Facebook

Giravano in auto con un machete da 70 centimetri: denunciati tre giovani - sono stati fermati dai carabinieri della Stazione di Bastia Umbra, nell'ambito di un servizio di ... Come scrive corrieredellumbria.it

Fermano l’auto per un controllo: arrestato il passeggero per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti - L’operazione si inserisce nell’ambito dell’intensificazione dei controlli disposti dal Comando Provinciale Carabinieri di Sassari al fine di prevenire la commissione dei reati in genere e contrastare ... Scrive sassarinotizie.com

Fermato lungo la provinciale con l'auto rubata, arnesi da scasso e hashish: un uomo, alla guida senza patente, nei guai - Fermano un'auto per un controllo ma il mezzo risulta rubato e vengono trovati droga e attrezzi idonei allo scasso. Lo riporta ildolomiti.it

Fermati in auto con due kg di hashish e 300 grammi di cocaina. Il conducente scappa, arrestato il passeggero - Proseguono le indagini per rintracciare il fuggitivo e ricostruire la rete di approvvigionamento dello stupefacente ... Da ilnuovodiario.com

San Benedetto, bloccati ladri di ruote. I carabinieri fermano due cerignolesi - Pattuglia di San Benedetto interviene nella notte fermando due uomini di 46 anni, trovati con passamontagna, cric e chiavi vicino a un’auto di lusso parcheggiata in zona ... Lo riporta lanuovariviera.it

In giro in auto con una patente falsa ma la fermano i carabinieri: denunciata 25enne - Nelle prime ore del mattino del 25 novembre 2025, durante un servizio di controllo del territorio, i Carabinieri del ... Secondo abruzzolive.it