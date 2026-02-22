Bezzecchi | Favorito? Penso solo a partire bene il resto verrà

Bezzecchi afferma che il suo obiettivo principale è partire forte, anche se non si sente ancora un favorito. La causa di questa scelta deriva dai miglioramenti evidenti durante i test a Buriram, che gli hanno dato maggiore fiducia. Il pilota si concentra sulla gestione della partenza e sulla costanza in pista, lasciando da parte le previsioni di risultato. La sua attenzione resta sulla prima fase della gara, perché sa che lì può fare la differenza.

Bezzecchi affronta l’avvio della MotoGP 2026 con una strategia di contenimento delle aspettative, trainata dai progressi mostrati durante i test di Buriram e dall’esperienza accumulata nel 2025. L’obiettivo è partire con concretezza fin dalla prima gara, senza anticipare troppo le intenzioni, ma concentrando l’operatività su miglioramenti costanti e sull’affiatamento tra pilota e squadra. Il campione in carica mantiene una posizione cauta respecto al confronto con i rivali: i progressi riscontrati durante le due sessioni di test fanno intravedere una direzione positiva, ma è necessario verificare quanto rapidamente la RS-GP possa maturare rispetto al passato. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

