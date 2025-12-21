di Dario Bartolucci Stankovic ha svelato il proprio punto di vista sull’eventuale ritorno all’Inter! Il commento sul Bruges e su un futuro all’ombra del Duomo. Stankovic ha concesso una lunga intervista a Circus Daily, nella quale il centrocampista serbo ha fatto il punto sul suo momento di crescita e sulle voci che lo vorrebbero di nuovo a Milano la prossima estate. Arrivato in estate al Club Bruges, Stankovic si è imposto rapidamente come uno degli elementi più affidabili della squadra belga, conquistando una maglia da titolare e diventando un riferimento stabile del centrocampo. Le sue prestazioni non sono passate inosservate, tanto che in casa Inter si monitora con attenzione la sua evoluzione, in vista di una possibile valutazione futura. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Stankovic, il messaggio dal Belgio: «Penso solo al presente, il futuro all’Inter verrà»

Leggi anche: Stankovic, il messaggio dal Belgio: «Penso solo al presente, il futuro verrà dopo»

Leggi anche: Nico Paz tra futuro e presente: «Penso solo a giocare. Fabregas? È il più importante della mia carriera»

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

In Belgio – Stankovic, il Bruges non ha avuto scelta e l’Inter ha fatto bene. Il suo valore… - Nei suoi primi mesi al Bruges, Aleksandar Stankovic ha dimostrato di avere già le carte in regola per giocare in un top club ... msn.com