Attacco terroristico Due esplosioni in pochi minuti città sotto shock | bilancio terribile

Due esplosioni hanno colpito Leopoli questa mattina, provocando paura tra i residenti. La causa sembra essere un attentato coordinato che ha danneggiato alcune strade principali e gli edifici vicini. Le autorità hanno immediatamente attivato le misure di sicurezza e soccorso. La città si risveglia sotto shock, mentre i vigili del fuoco cercano di valutare i danni e mettere in sicurezza le zone interessate. La popolazione attende notizie sui possibili sviluppi.

Mattinata di forte tensione a Leopoli, nell’estremo ovest dell’ Ucraina, dove una serie di esplosioni ha interrotto il silenzio dell’alba in un’area vicina al centro cittadino. Le prime verifiche, avviate dopo una segnalazione alle forze dell’ordine, hanno lasciato rapidamente spazio a un quadro più grave, tanto che le autorità locali hanno definito l’episodio un attacco terroristico. Il bilancio provvisorio indicato dalle fonti locali parla di almeno una vittima e di numerosi feriti, alcuni in condizioni serie. La zona interessata è stata isolata per consentire le attività di soccorso e gli accertamenti investigativi, mentre gli ospedali cittadini hanno attivato procedure di emergenza per gestire l’afflusso dei pazienti. 🔗 Leggi su Tvzap.it

Ucraina, esplosioni a Leopoli all'alba: le autorità parlano di attacco terroristicoAlmeno una persona è rimasta uccisa e decine di altre sono rimaste ferite all'alba di oggi, domenica 22 febbraio, nelle esplosioni che hanno colpito la città di Leopoli, nell'Ucraina occidentale, in ... adnkronos.com

Guerra Ucraina Russia, esplosioni udite a Kiev dopo l'allerta missilistica. LIVEDiverse esplosioni sono state udite a Kiev, dove le autorità avevano precedentemente lanciato l'allarme per il rischio di attacchi con missili balistici. Lo hanno riferito i giornalisti dell'AFP. Fra ... tg24.sky.it

