Atalanta-Napoli 2-1 Pasalic e Samardzic ribaltano Beukema | chance sprecata per gli azzurri

Pasalic e Samardzic hanno segnato i gol che hanno permesso all’Atalanta di vincere 2-1 contro il Napoli, dopo aver subito un gol di Beukema. La partita si è decisa nel secondo tempo, quando i padroni di casa hanno ribaltato il risultato. Il Napoli ha avuto un’occasione per pareggiare, ma non è riuscito a concretizzarla. La squadra di casa ha mostrato determinazione fino alla fine, conquistando tre punti fondamentali.

L' Atalanta porta a casa una vittoria pesantissima contro il Napoli, in rimonta, grazie alle reti di Pasalic e Samardzic. Con questo successo, la squadra di Palladino si porta a -1 dal quinto posto e rientra in corsa Champions, mentre i partenopei non approfittano della sconfitta della Juventus per allungare a +7. Atalanta-Napoli 2-1: il racconto della partita. Gara ricca di emozioni quella del Gewiss Stadium, con numerose occasioni in entrambi i tempi. Il primo è più a tinte azzurre con la squadra di Conte che sblocca il risultato al 18? sugli sviluppi di un calcio di punizione di Gutierrez, che trova la testa di Beukema.