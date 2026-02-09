Corriere dello Sport | Napoli McTominay si ferma Beukema insegue una nuova chance
Scott McTominay non sarà in campo domani sera contro il Como. Il centrocampista scozzese si ferma per un infortunio e salterà la partita di Coppa Italia al Maradona. Al suo posto, Beukema cerca di conquistare una maglia da titolare, sperando di sfruttare questa occasione per mettersi in mostra. La squadra di Spalletti si prepara senza uno dei suoi uomini chiave.
"> La notizia era nell’aria e ora è ufficiale: Scott McTominay salterà la sfida secca dei quarti di finale di Coppa Italia contro il Como, in programma domani sera al Maradona. Come scrive Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, lo stop dello scozzese è una scelta inevitabile dopo una lunghissima serie di impegni ravvicinati che hanno messo a dura prova la sua tenuta fisica. Dal 25 ottobre 2025 McTominay ha collezionato 28 partite consecutive, 26 con la maglia del Napoli e due con la Scozia, attraversando campionato, Champions League, Supercoppa, Coppa Italia e qualificazioni mondiali. 🔗 Leggi su Napolipiu.com
Approfondimenti su Napoli Como
Corriere dello Sport: “Napoli, McTominay non si ferma mai: stakanovista azzurro e arma totale di Conte”
Corriere dello Sport: “Neres si ferma e il Napoli trema”
Neres si ferma per un infortunio, suscitando preoccupazione tra i tifosi del Napoli.
Ultime notizie su Napoli Como
Argomenti discussi: Napoli-Fiorentina, le pagelle degli azzurri: Meret spicca, Vergara il migliore; Le pagelle di Genoa-Napoli: Rrahmani una certezza, McTominay infinito; Moviola Genoa-Napoli: giusto il rigore su Vergara. Massa, tanta confusione sui gialli; Il pagellone di mercato: Malen è il vero colpo. Napoli, serviva di più.
Corriere dello Sport: Genoa-Napoli, un romanzo da Marassi: azzurri indomabili, Conte vince tra dolore e carattereGenoa-Napoli 2-3 non è stata una semplice partita di campionato, ma un racconto lungo cento minuti, fitto di colpi di scena, pathos e contraddizioni. Una gara aperta e chiusa da un rigore, segnata da ... napolipiu.com
Corriere dello Sport: Napoli, scudo su Buongiorno: Conte lo protegge dopo MarassiDue errori che, alla fine, non hanno inciso sul risultato, ma che restano impressi come cicatrici nella mente di un calciatore in difficoltà. Alessandro Buongiorno esce dal campo del Ferraris coprendo ... napolipiu.com
Alexis Saelemaekers, giocatore del Milan, ha detto sostanzialmente la stessa cosa pochi giorni fa al Corriere dello Sport. Come mai non trovo un commento analogo sul giocatore rossonero allenato da Massimiliano Allegri x.com
PRIMA PAGINA - Corriere dello Sport: "Quarta stella" - TuttoAtalanta.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.