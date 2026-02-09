Scott McTominay non sarà in campo domani sera contro il Como. Il centrocampista scozzese si ferma per un infortunio e salterà la partita di Coppa Italia al Maradona. Al suo posto, Beukema cerca di conquistare una maglia da titolare, sperando di sfruttare questa occasione per mettersi in mostra. La squadra di Spalletti si prepara senza uno dei suoi uomini chiave.

"> La notizia era nell’aria e ora è ufficiale: Scott McTominay salterà la sfida secca dei quarti di finale di Coppa Italia contro il Como, in programma domani sera al Maradona. Come scrive Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, lo stop dello scozzese è una scelta inevitabile dopo una lunghissima serie di impegni ravvicinati che hanno messo a dura prova la sua tenuta fisica. Dal 25 ottobre 2025 McTominay ha collezionato 28 partite consecutive, 26 con la maglia del Napoli e due con la Scozia, attraversando campionato, Champions League, Supercoppa, Coppa Italia e qualificazioni mondiali. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

Corriere dello Sport: "Napoli, McTominay si ferma. Beukema insegue una nuova chance"

Neres si ferma per un infortunio, suscitando preoccupazione tra i tifosi del Napoli.

